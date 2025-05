VW ID.3 als Gebrauchter: Besser als erwartet?

Unter anderem hatten Softwareprobleme und der Ausbruch der Corona-Pandemie den Start des elektrischen Kompaktmodells verzögert. Das erste Modell der neuen ID-Familie geriet zudem auch durch billig wirkende Kunststoffoberflächen im Innenraum, Softwareprobleme und schlecht bedienbare sowie unbeleuchtete Slider zum Regeln etwa der Musiklautstärke in Kritik. Welche Kritikpunkte bei den regelmäßigen Überprüfungen (in Deutschland Hauptuntersuchung, in Österreich Pickerl nach §57a) gibt, erklärt der TÜV: