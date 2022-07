So kann man Ladeverluste beim E-Auto minimieren

Als weniger nachteilig gilt das AC-Laden, also das Laden mit Wechselstrom. Geschieht dies allerdings einphasig, etwa an einer Haushaltssteckdose, steigen die permanenten Ladeverluste der Fahrzeugsysteme. Bessere Ergebnisse lassen sich an einer schnelleren Wallbox erzielen, die mit dreiphasigem Stromanschluss bis zu 11 kW zur Verfügung stellen kann. Als ähnlich verlustarm gilt das Laden an öffentlichen AC-Ladesäulen, an denen ebenfalls mit 11 oder 22 kW geladen wird. Allerdings kommt hier dann nicht der Lade-, sondern im Vergleich zum Gleichstromladen immense Zeitverlust zum Tragen.