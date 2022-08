„Pistol Ossi“ plant bereits für Olympia 2024

Der Feldkircher, der mit seiner Familie in Dornbirn wohnt, ist auf der Suche nach einem Weg nach Paris. Klar ist: Der 36-Jährige braucht einen österreichischen Partner, sonst wird das mit Olympia 2024 nix. In Frage kommt Dominic Thiem, der bei entsprechender Leistung im nächsten Jahr das Ranking für die Qualifikation problemlos schaffen sollte. Eine weitere Option ist der unbekannte Neil Oberleitner, mit dem Oswald vor einer Woche ein Challenger Turnier gewonnen hat und heute in Meerbusch (D) um den Einzug ins Halbfinale spielt. Damit sollte sich Oswald auch die Punkte für einen Start bei den US-Open (ab 25. August) gesichert haben.