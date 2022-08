Wasserschutzpolizei musste Stand-Up-Paddler retten

Aufgrund des ablandigen Windes mit Stärken von drei bis vier Beaufort trieben beide auf den See hinaus. Ihnen war es unmöglich, aus eigener Kraft wieder ans Ufer zu kommen. Die Beamten holten das Paar an Bord des Polizeiboots und brachte es wieder in Richtung sicheres Ufer an der „Hinteren Insel“.