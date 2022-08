Kiew hofft auf ein Kriegsende vor dem Winter

Die Kämpfe in der Ukraine müssen nach Einschätzung des Präsidialamts in Kiew dringend noch vor Beginn der nächsten Heizperiode beendet werden. Ansonsten bestehe das Risiko, dass Russland die Infrastruktur für Wärme und Energie zerstöre, sagte der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, am Mittwoch in Kiew. Die russische Armee greife jetzt schon Infrastruktureinrichtungen an. Zudem besteht die Gefahr, dass das Atomkraftwerk Saporischschja vom ukrainischen Netz getrennt wird.