Wegen Raketenbeschuss: 13 Tote in Dnipropetrowsk

Nach dem nächtlichen Angriff auf das ukrainische Gebiet Dnipropetrowsk, bei dem 13 Menschen getötet wurden, haben die Außenminister der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) Moskau aufgefordert, das besetzte Kernkraftwerk Saporischschja wieder in die Hände der Ukraine zu übergeben. „Das ukrainische Personal, das für den Betrieb des Kernkraftwerks Saporischschja verantwortlich ist, muss in der Lage sein, seinen Aufgaben ohne Drohungen oder Druck nachzukommen“, forderte das Auswärtige Amt in einer Erklärung der G7-Außenminister am Mittwoch in Berlin. „Es ist Russlands fortdauernde Herrschaft über das Kernkraftwerk, die die Region gefährdet“, so die G7-Spitze.