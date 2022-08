Nach Notlandung: Jetzt spricht der Held der Lüfte

„Plötzlich blinkten alle Warnleuchten“

Aref Shabanpoor, ein in Graz lebender Pilot von Austrian Aviation Training in Kalsdorf, ist der Held der Lüfte, dem dieses Kunststück gelang. Der 40-jährige gebürtige Iraner schildert der „Steirerkrone“ erstmals die bangen Momente in 400 Metern Höhe: „Wir sollten das Flugzeug vom Flugplatz Lesce-Bled zurück in die steirische Landeshauptstadt bringen, hatten zuvor bereits zwei Testflüge erfolgreich absolviert. Plötzlich blinkten aber alle Warnleuchten auf, das Triebwerk fiel aus. Ich hatte 60 Sekunden Zeit zu entscheiden.“