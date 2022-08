Großschartner nach Wechsel: „Wollte etwas Neues“

Wollte etwas Neues sehen

„Bei kleineren Rennen bekomme ich aber auch meine Chance“, sagt der 28-Jährige, der somit nach fünf Jahren dem deutschen World-Tour-Team Bora-hansgrohe und somit auch seinen etlichen rot-weiß-roten Teamkollegen den Rücken kehrt. „Natürlich war es keine leichte Entscheidung, ich weiß, was ich an Bora hatte und welchen Stellenwert ich auch im Team genieße“, so Großschartner, „aber es ist eines der besten Teams der Welt und ich wollte etwas Neues sehen!“