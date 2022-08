Twitter-Mann denunzierte Regimekritiker bei Saudis

Saudis zahlten 100.000 Dollar in Bar

Die Daten hätten es Riad ermöglichen können, bisher anonyme Regierungskritiker in dem Kurzbotschaftendienst zu identifizieren. Abouammo, der Twitter 2015 verließ und dann beim Onlinehandels-Riesen Amazon anheuerte, erhielt 100.000 Dollar (rund 98.000 Euro) in bar und eine Uhr im Wert von 40.000 Dollar.