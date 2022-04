Erdogan erstmals seit Khashoggi-Mord bei Saudis

Erstmals seit dem Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei reist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Saudi-Arabien. König Salman werde ihn am Donnerstag in der Küstenstadt Jeddah empfangen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Danach sei auch ein Treffen Erdogans mit Kronprinz Mohammed bin Salman geplant, dem faktischen Herrscher des Landes.