Saudi-Prinz plant 170 Kilometer lange Spiegelstadt

Spiegelstadt mit neun Millionen Einwohnern

Bei der Präsentation der futuristischen Wüstenstadt „The Line“ schlüpfte bin Salman dieser Tage in letztere Rolle. Der Kronprinz will in der nordarabischen Wüste, wo 500 Milliarden US-Dollar in den Bau der Megastadt Neom gepumpt werden sollen, den Prototyp der Stadt der Zukunft errichten. Neun Millionen Menschen sollen nach dem Willen des Saudi-Prinzen einmal in der Spiegelstadt „The Line“ als Teil von Neom wohnen.