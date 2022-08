Eingeschlossene Bergleute in der Karibik befreit

Bangen um Bergleute in Mexiko

Derweil versuchen Rettungskräfte in Mexiko, zehn seit rund einer Woche in einem Kohlebergwerk im Norden des Landes eingeschlossene Kumpel zu befreien. Die Behörden hoffen, dass Rettungstaucher am Mittwoch oder Donnerstag zu den Arbeitern vordringen können. In dem Kohlebergwerk in Agujita im nördlichen Bundesstaat Coahuila hatte es vergangene Woche einen Einsturz gegeben, dabei lief ein Stollen mit Wasser voll.