Grubenunglück in Polen: Zwei Bergleute vermisst

Nach einer Erschütterung in einem südpolnischen Bergwerk haben Rettungsmannschaften stundenlang nach zwei vermissten Arbeitern gesucht. Wie die Nachrichtenagentur PAP und lokale TV-Sender am Samstag berichteten, gelang es bis zum Abend nicht, Kontakt zu ihnen herzustellen. Nach dem Unglück in dem zur Stadt Ruda Slaska gehörenden Stollen Bielszowice sei die Verbindung zu den beiden Arbeitern abgebrochen, sagte ein Sprecher der Bergwerksgesellschaft.