Nachwuchs von Wolfspärchen riss Schafe in Osttirol

Gibt es in Osttirol ein erstes Wolfsrudel? Wie das Land am Dienstag bekannt gab, soll ein Wolf, der Anfang Juli in Lavant Schafe gerissen hatte, von jenen Problemwölfen abstammen, die zuletzt zum Abschuss freigegeben worden sind. Trotz dieser neuen Erkenntnis halten die Verantwortlichen am Bescheid fest.