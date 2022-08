Bescheid da: Abschuss von Wolfspärchen nun erlaubt

Risse in Nord- und Osttirol sowie Kärnten

Bei den Beutegreifern handelt es sich zum einen um einen männlichen Wolf mit der Bezeichnung „108 MATK“, der im Vorjahr bereits mehrfach in Nord- und Osttirol und zuletzt auch unweit der Lavanter Alm in Kärnten nachgewiesen worden war. „Beim zweiten Wolf handelt es sich um ein weibliches Tier (121 FATK), das zuletzt am 6. Juli 2021 bei einem gerissenen Schaf im Kärntner Drautal nachgewiesen wurde“, so das Land in der Aussendung weiter.