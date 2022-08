Bürger bei Vier-Tage-Woche skeptisch

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat in der vergangenen Woche mit seinem Vorstoß für eine Vier-Tage-Woche für Aufsehen gesorgt. Die Salzburger SPÖ nimmt diesen Ball direkt an und wird im Landtag einen Antrag zur Vier-Tage-Woche einbringen. Für den roten Klubobmann Michael Wanner könnte dies in der Landesverwaltung oder zum Beispiel in Unternehmen im Landeseigentum schnell umgesetzt werden. Dabei schwebt ihm aber das Arbeiterkammer-Modell vor. „Eine richtige Vier-Tage-Woche muss mit weniger Arbeitszeit, aber vollem Lohnausgleich ausgestattet sein. Die Daten zeigen eindeutig, dass es auf Dauer ungesund und gefährlich ist, wenn man zehn Stunden am Tag arbeitet“, so Wanner. Wie eine „Krone“-Umfrage ergeben hat, sind sich die Salzburger bei einer kürzeren Arbeitswoche uneins. Zu den Sorgen auch finanzielle Aspekte. In der Landesverwaltung fordern Personalvertreter der roten Gewerkschaft FSG diesen Schritt schon länger. „Momentan geht es schon theoretisch, aber das hängt immer vom direkten Vorgesetzten ab“, erklärt Josef Sailer von der FSG.