Topografie Tirols ist anfällig für Vermurungen

Aus dem Landhaus heißt es, dass „Tirol aufgrund seiner Topografie gerade in den Tälern immer wieder mit Naturereignissen konfrontiert ist“. Explizit eingeschränkt werden können diese natürlich nicht. Umso wichtiger sei daher die Vorsorge. „Im vergangenen Jahr wurden rund 49 Millionen Euro in Projekte der Wildbach- und Lawinenverbauung investiert, um allen voran bewohnte Gebiete vor Muren oder Lawinen zu schützen. Für den Hochwasserschutz wurden in den vergangenen zehn Jahren rund 170 Millionen investiert“, rechnen die Verantwortlichen vor.