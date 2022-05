Sturm, Hagel und Muren: Heftige Unwetter in Tirol

Heftige Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm haben in einigen Teilen Tirols am späten Montagnachmittag bzw. -abend zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Ein Hotspot war etwa der Raum Jenbach im Unterland, wo Straßen, Keller und Tiefgaragen überflutet wurden. Unter anderem in Stans (Bezirk Schwaz) kam es zu einem Murenabgang, in Matrei in Osttirol trat ein Bach über die Ufer. Die Hahntennjochstraße musste vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt werden.