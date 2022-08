Unwetter in Tirol: Muren und Überflutungen

Kaltfront im Anmarsch

Vor allem in der Westhälfte Österreichs sind am Freitagnachmittag und in der Nacht auf Samstag kräftige Gewitter möglich. Mit Muren und Überflutungen sei ebenfalls zu rechnen. Am Samstag sind im ganzen Land Regenschauer möglich und im Süden Österreichs auch teils kräftige Gewitter, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).