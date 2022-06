Heftige Unwetter fegten über Tirol hinweg

Laut „Krone“-Informationen wurden zahlreiche Landesstraßen durch umgestürzte Bäume verlegt - so auch die Unterinntaler Landesstraße in Kramsach (Bezirk Kufstein). In Kössen im Bezirk Kitzbühel wirbelte der Wind ein Zelt durch die Luft, verletzt wurde dabei niemand. Auch in der Landeshauptstadt waren Sturmschäden zu verzeichnen: Im Olympischen Dorf in Innsbruck wurde ein Baum entwurzelt, wodurch dieser auf ein Auto stürzte. Auch hier kam ersten Erkenntnissen nach niemand zu Schaden.