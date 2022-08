Klagenfurter (25) bekam Glas gegen den Kopf

In einem Lokal in der Lederergasse in Villach soll der 25-Jährige gegen 2.30 Uhr von dem Unbekannten attackiert worden sein. „Als die Auseinandersetzung eskalierte, schlug der Unbekannte dem Klagenfurter mit einem Gegenstand aus Glas gegen den Kopf“, berichten Beamte der Polizei Villach-Hauptplatz. Es dürfte sich um ein Trinkglas oder eine Flasche gehandelt haben. Der Klagenfurter wurde dabei jedenfalls verletzt und erlitt eine stark blutende Riss-Quetschwunde.