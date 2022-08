Auf A2 mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs

Am Samstag gegen 19.15 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach gerade Lasermessungen auf der Autobahn A2 durch, als ein Pkw mit 209 km/h vorbeiraste. „In dem Bereich waren aber nur 100 km/h erlaubt“, berichtet die Polizei. Also wurde der Pkw mit deutschem Kennzeichen angehalten. Vom Lenker, einem jordanischen Staatsbürger, wurde eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe eingehoben. Außerdem wird der Mann angezeigt.