Dornbirn jagt bei Madlener-Team die ersten Punkte

So oder so, am „System“ der Dornbirner wird sich nicht viel ändern. Denn von Systemen hält der Trainer gar nicht so viel. „Die Spielprinzipien sind viel wichtiger als irgendein System. Wir wollen überzeugen, das haben wir phasenweise schon geschafft. Es waren viele Dinge dabei, die gut waren. Die Niederlagen haben wir richtig eingeordnet. Ich habe gesehen, dass das Team will - das zählt.“.