Fieberpatienten in Nordkorea sind wieder gesund

Seit April erkrankten laut staatlichen Angaben 4,77 Millionen Menschen an Fieber, 74 von ihnen seien gestorben. Experten und Expertinnen äußerten jedoch Zweifel, speziell bei der Zahl der Toten. Shin Young-jeon, Professor an der medizinischen Fakultät der Hanyang-Universität in Seoul (Südkorea) sagte, dass so wenige Todesopfer fast „unmöglich“ seien. Er geht davon aus, dass bis zu 50.000 Menschen verstorben sind.