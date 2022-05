„Fieber“ hat Nordkorea im Griff: 1,5 Mio. erkrankt

Nordkorea kämpft mit einem gewaltigen Corona-Ausbruch: Mehr als 1,483.060 Menschen sollen an „Fieber“ erkrankt sein und mindestens 663.910 Menschen mussten medizinisch behandelt werden, hieß es am Dienstag. In dem international isolierten Land wurden zudem sechs weitere Todesfälle vermeldet, die Zahl der Verstorbenen hat sich dadurch auf 56 erhöht.