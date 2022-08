Zwei Waldbrände in NÖ nur knapp verhindert

Nur knapp sind in Niederösterreich großflächigere Waldbrände verhindert worden. Bereits am Mittwoch drohte ein Schwelbrand in Puchberg am Schneeberg außer Kontrolle zu geraten, am Donnerstag konnten Flammen am Anninger im Wienerwald gerade noch rechtzeitig eingedämmt werden. In einem der beiden Fälle steht bereits fest: Ein Lagerfeuer hatte den Brand ausgelöst.