Waldbrand bei Rax: So laufen die Ermittlungen

Blitzstart für Aufforstung

Am Dienstag wurde erstmals die Aufforstung des zerstörten Gebietes in Angriff genommen. Bei eisigen Temperaturen drangen die Naturbewahrer der Stadt Wien von Hirschwang aus in eine Waldwildnis vor, die eigentlich keine mehr ist. Der verheerende Flächenbrand im Herbst hat das einst immergrüne Paradies in eine lebensfeindliche schwarze Wüste verwandelt.