Messbericht zeigt keine Gefahr am Breitenberg

Kleinere Schwingungen und Ablösungen sind durch die Witterung an der „Gelben Wand“ möglich, hielten sich in der vergangenen Messperiode aber sehr in Grenzen, erklärt Tiefbaustadtrat und Vizebürgermeister Markus Fäßler: „Der vergangene Winter brachte stark reduzierte Schneemengen und nur wenige Frostsprengungen. So kam es auch zu keinem Absturz größerer Gesteinskörper.“ Das Fazit nach mehr als 17 Jahren des Beobachtens und Messens ist nach wie vor eindeutig: Der Felspfeiler steht derzeit fest und sicher, und es besteht keine akute Absturzgefahr.