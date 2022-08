Influencerin aß Weißen Hai - jetzt droht ihr Haft!

Tizi, so das Pseudonym der bekannten Videobloggerin, die in ihrer Heimat fast acht Millionen Follower zählt, hatte auf den Streamingplattformen Douyin und Kuaishou ein Video veröffentlicht, das sie beim Auspacken, Zerlegen, Marinieren, Grillen, Garen und schließlich Essen eines Weißen Haies zeigt. „Er sieht vielleicht bösartig aus, aber sein Fleisch ist echt sehr zart“, so Tizi in dem Video, ehe sie den Fisch zu verzehren beginnt.