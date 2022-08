Ärger um Kanalrabatte in Rankweil

Seit Jahrzehnten wird den in Rankweil ansässigen Firmen Kunert und Rauch, beides Großeinleiter in die Kanalisation, nur ein Teil ihrer Kanalgebühren verrechnet, ärgert sich Christoph Metzler von den Grünen. Der Firma Rauch werde fünf Prozent, also 28.000 Euro, der Firma Kunert sogar 35 Prozent nachgelassen, was unterm Strich einem Rabatt von 149.000 Euro entspreche.