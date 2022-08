„Wir müssen offen sagen, wie ernst die Lage ist“

„OÖ Krone“:Corona, Rekord-Inflation, Fachkräftemangel: Haben Sie den schlechtesten Zeitpunkt gewählt, um den Vorsitz der SPÖ OÖ zu übernehmen?

Michael Lindner: Gerade in Zeiten von Mehrfachkrisen, wenn die Menschen am Verzweifeln sind, braucht es eine starke, ausgleichende Sozialdemokratie. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um zu beweisen, dass es eine Partei gibt, die auf einen sozialen Ausgleich und auf eine stärkere Unterstützung der breiten Gesellschaftsschichten abzielt.