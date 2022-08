Textilbeton für Brücke

Die Krumbachbrücke in Damüls ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Brückensanierung wie jede andere, denn erstmals wird eine unter Verkehr stehenden Brücke im großen Stil mit Textilbeton verstärkt. Dieses Baumaterial punktet mit gleich mehreren Vorteilen gegenüber Stahlbeton. Statt mit Stahlgittern wird der Beton in diesem Fall mit Carbonfasern verstärkt. Dadurch ist das Material leichter, zudem besteht keine Gefahr der Erosion mehr - bei gleichbleibender Stabilität.