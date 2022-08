Micheldorfer atmet auf: „Stein vom Herz gefallen“

„Ich hatte die finalen Untersuchungen. Es wurden keine bleibenden Schäden festgestellt. Mir ist ein riesen Stein vom Herz gefallen“, so Halbartschlager, der bereits seit Ende Juni leicht am Training von Micheldorf mitgemacht hatte und nun wieder voll in der OÖ-Liga angreifen will. Denn die Erwartungshaltung ist vor dem Auftakt am Freitag gegen St. Martin mit der Rückkehr von Halbi, der von 2010 bis 2015 im grün-weißen Trikot gekickt hatte, und den Ex-Steyr-Kickern Luca Mayr-Fälten und Kevin Brandstätter gestiegen. „Wir haben ein gutes Team, das haben in der OÖ-Liga jedoch viele. Unser Ziel muss es sein, nichts mit dem Abstieg zu tun haben!“