Irre! Bregenz-Kicker sagte sein Traumtor voraus

Doch nicht nur die Art und Weise seines Tors ist bemerkenswert. Denn der 26-Jährige hatte davor schon eine ziemlich gute Ahnung, was passieren würde. „Ich habe davon geträumt“, erzählt er, „aber ich hätte nie gedacht, dass es so gut wird!“ Dem aber nicht genug. Er kündigte den Treffer vor der Partie außerdem einem seiner Freunde an, denn der feierte am Spieltag seinen Geburtstag. Makovec versprach ihm ein Geschenk, nämlich ein „Projektil“ in die Kreuzecke - und er lieferte. „Das war natürlich schön. Und für uns war es ein wichtiges Tor, wie ein Dosenöffner“, sagt der Mittelfeldmotor, „danach wurde es einfacher - wir haben uns viele Chancen erarbeitet.“