Sekundenschlaf führt zu bösem Unfall auf Autobahn

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der Höhe der bayrischen Gemeinde Weißenshorn in Fahrtrichtung Vorarlberg. Der 64-jährige Opel-Fahrer aus der Schweiz nickte laut eigenen Angaben kurz am Steuer ein und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel Astra schleuderte zuerst in die Mittelleitplanke, schlitterte dann quer über die Fahrbahn und kam schlussendlich in der Böschung rechts neben der Autobahn zum Stehen.