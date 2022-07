Nächste Hitzewelle kommt - und dann Wettersturz

Höhepunkt der Hitzewelle, Unwettergefahr

Doch es geht noch heißer her, und zwar am Freitag. Laut Prognose wird an diesem Tag vor allem im Osten und Südosten bei bis zu 37 Grad geschwitzt. Im Westen beginnt es sich allerdings bereits zusammenzubrauen. Ab dem Nachmittag muss man teils mit schweren Gewittern rechnen, die sich nach und nach ausbreiten. „Dabei besteht erhöhte Unwettergefahr durch Hagel, heftigen Starkregen und Sturmböen“, so Spatzierer. Trocken bleibt es wohl nur im Südosten und äußersten Osten.