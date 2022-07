Frau (73) vor Florida von Segelfisch aufgespießt

Perkins wurde vom schwertartig verlängerte Rostrum (dem spitzen schnabelförmigen Fortsatz am Schädel des Segelfisches) quasi aufgespießt, als das Tier mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser schoss. Sie wurde in der Leistengegend getroffen. Die beiden Männer stoppten die Blutung, laut Angaben des Senders NBC wurde Perkins nach der Erstversorgung in das HCA Florida Lawnwood Hospital transportiert.