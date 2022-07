Altach-Ladies zerlegen Schweizer Super League-Klub

Generell ist der Coach mit der Entwicklung seiner Ladies in der laufenden Vorbereitung zufrieden. „Es war bislang in jedem Spiel eine Steigerung erkennbar. Gegen Luzern haben wir gut, mit viel Mut von hinten herausgespielt und nicht nur mit langen Bällen gearbeitet“, analysiert Summer, der in dieser Woche die nächsten Schritte sehen will, ehe am Samstag (17) gegen RW Rankweil der nächste Test wartet.