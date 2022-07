Selenskyj: Nationale Einheit „wichtigste Aufgabe“

Um den Krieg zu gewinnen und Mitglied der EU zu werden, müsse die Ukraine die nationale Einheit bewahren. Das sei die „wichtigste (...) Aufgabe, die wir zusammen bewältigen müssen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Sonntag. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger riet dem Land indessen, keine nach Kriegsbeginn besetzten Gebiete an Russland abzutreten. Zudem gab er Tipps für eventuelle Friedensverhandlungen.