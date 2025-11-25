(Kein) Rückschlag für Lithium-Projekt auf Koralpe

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Bescheid des Landes Kärnten aufgehoben, das für einen Lithium-Abbau auf der Koralpe keinen Bedarf für eine Umweltverträglichkeitsprüfung sah.
Schon seit Jahren wird auf der Koralpe um die Genehmigung für den Abbau von Lithium durch einen australischen Konzern gerungen. Umweltschützer und Anrainergemeinden befürchten allerdings negative Auswirkungen in der Region, vor allem auf das Trinkwasser. Trotz dieser Bedenken hatte das Land Kärnten aber festgestellt, dass für das Bergbauprojekt keine Umweltverträglichkeitspflicht besteht.
„Bergbau braucht Transparenz“
Offenbar vorschnell, wie nun das Bundesverwaltungsgericht am Montag festgestellt hat: „Der Bescheid des Landes war falsch“, so GLOBAL-2000-Sprecherin Anna Leitner. Damit heißt es für European Lithium nun zurück an den Start: mit genauen Projektbeschreibungen, aufgrund derer dann Sachverständige untersuchen können, welche Belastungen zu erwarten wären.
Außerdem muss das Land tiefgehender prüfen, ob das Projekt gemeinsam mit anderen Vorhaben die UVP-Pflicht nicht doch überschreitet. „Bergbau braucht Transparenz“, so Leitner. Man wolle die Behörde „genau beobachten“.
Reaktionen gespalten
Umweltschützer freuen sich, Bergbau-Boss Tony Sage findet die „Gerichtsentscheidung höchst befremdlich“. Die Projektbetreiber von Critical Metals Corp, einem australischen Mineralienkonzern, wollen in Kärnten trotzdem weiter am Ball bleiben und Lithium zutage fördern: „Aus rechtlicher Sicht sind wir äußerst zuversichtlich, dass der Bescheid der Landesregierung wiederhergestellt wird“, so Sage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.