(Kein) Rückschlag für Lithium-Projekt auf Koralpe

Schon seit Jahren wird auf der Koralpe um die Genehmigung für den Abbau von Lithium durch einen australischen Konzern gerungen. Umweltschützer und Anrainergemeinden befürchten allerdings negative Auswirkungen in der Region, vor allem auf das Trinkwasser. Trotz dieser Bedenken hatte das Land Kärnten aber festgestellt, dass für das Bergbauprojekt keine Umweltverträglichkeitspflicht besteht.