Kriegsziel ist Sturz von Selenskyjs Regierung

Die ukrainische Militärverwaltung Chersons verkündete inzwischen erste Erfolge bei der Rückeroberung des Gebiets. „Wir können sagen, dass ein Wendepunkt auf dem Schlachtfeld erreicht wurde. Wir sehen, dass unsere Streitkräfte offen vorrücken. Die ukrainischen Truppen wechseln von der Defensive in die Gegenoffensive“, sagte Serhij Chlan von der Militärverwaltung. Er schätzt, dass Cherson bis September befreit sein werde. Laut ihm bereiten die ukrainischen Truppen eine Bodenoffensive vor und haben in den vergangenen Wochen Teile in der südukrainischen Region zurückgeholt. Russische Truppen hatten die gleichnamige Hauptstadt Cherson bereits am 3. März erobert. Die Region ist wichtig für die Landwirtschaft und liegt nahe der Krim-Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hatte.