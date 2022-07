Friedensverhandlungen mit Ukraine „nicht sinnvoll“

Insgesamt hätten bisher mehr als 30 Staaten Waffen an die Ukraine geliefert, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch bei einem Onlinetreffen. Die bisher gelieferten HIMARS-Raketenwerfer hätten „auf dem Schlachtfeld so viel bewirkt.“ Zunächst sollen daher weitere vier Mehrfachraketenwerfer des gleichen Typs, andere Waffen, Munition und Ausrüstung geliefert werden. Darunter sind beispielsweise Raketen und Artilleriegeschosse. Laut Austin ist der Konflikt derzeit in einer „kritischen Phase.“ Moskau verkalkuliere sich jedoch.