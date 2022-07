Quarantäne-Gipfel mit Bundesländern einberufen

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gilt als geduldiger Mensch. Am Freitag bei einem Termin mit der „Krone“ platzte ihm der Kragen. Wie schon so oft in der Pandemie musste er aus den Medien erfahren, was die Regierung plane – nämlich möglicherweise eine Aufhebung der Quarantäne. „Die drei SPÖ-Landeshauptmänner wussten von nichts“, so Kaiser.