Stadtrat: „Bald Supermarkt nur für Infizierte?“

„Wer denkt sich das aus?“

Womit der mächtige rote Stadtrat allerdings überhaupt nicht klarkommt, ist jener Teil des Entwurfs, in dem es um getrennte „Covid- und Non-Covid-Teams am Arbeitsplatz“ geht. Wie kurz berichtet, sollen hier möglicherweise in Zukunft Infizierte nur noch mit Infizierten arbeiten dürfen. Was Hacker allerdings bereits ins Land der Träume verweist. Das Vorhaben, so etwas einzuführen, sieht er als „absurd und komplett weltfremd. Wer denkt sich das aus? Und wie soll das im Supermarkt oder in den Spitälern funktionieren? Gibt es dann einen Supermarkt nur für Infizierte?“