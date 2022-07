Quarantäne-Aus: Krank ins Büro - ist das schlau?

Spanien, die Schweiz oder Schweden haben sie aufgehoben: Die Pflicht, sich bei einer Corona-Infektion in Quarantäne zu begeben. Griechenland lässt zumindest infizierten Urlaubern ihre volle Freiheit. In Israel dachte man im Juni noch darüber nach, die verpflichtende Absonderung zu beenden – entschied sich ob der steigenden Zahlen jedoch dagegen. Andere, durchaus liberale Länder in Sachen Corona-Regeln, wie etwa Portugal, halten weiter an der Quarantäne fest.