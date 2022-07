7 von 10 Erwerbstätigen sind im Urlaub erreichbar

Anrufe von Vorgesetzten, Nachrichten aus dem eigenen Team oder E-Mails von Geschäftspartnern: Sieben von zehn Erwerbstätigen (71 Prozent) sind in diesem Sommer während ihres Urlaubs beruflich erreichbar. Lediglich ein Viertel (27 Prozent) will in den Ferien nicht mit dienstlichen Anfragen behelligt werden, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des deutschen Branchenverbandes Bitkom.