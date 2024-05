Künstliche Intelligenz ist kein Lügendetektor

Deutsche Fachleute warnen vor der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), um Lügen zu identifizieren. Als Beispiele nennen die Psychologin Kristina Suchotzki von der Universität Marburg und Matthias Gamer von der Uni Würzburg in der Fachzeitschrift „Trends in Cognitive Sciences“ Befragungen von Einreisewilligen an EU-Grenzen oder von Verdächtigen in Kriminalfällen.