Palästina-Aktivisten sind jetzt schon erschöpft

Was auffällt: Die Demonstranten sind mehrheitlich junge Frauen. Untereinander wird zudem nur auf Englisch kommuniziert. Mit amerikanischem Akzent. Kurios: Auch eine „Camp-Wunschliste“ wurde von den Protestlern verfasst. Gebraucht werden Lichter, Decken, Megafone, Kaffee, Milch und Fahrräder. Die Protestler denken übrigens nicht daran, zu gehen. Man will es scheinbar darauf ankommen lassen. Am Tagesprogramm für Dienstag standen dann neben einem Lesekreis auch ein gemeinsames Mittagessen, verschiedene Reden und ein Picknick.