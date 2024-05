Das zynische Spiel der Hamas

Diese Terrororganisation ist in ihrem Zynismus bereit, bis zum letzten Gaza-Zivilisten ihre Märtyrershow von Tod und Zerstörung abzuspulen. Denn wenn es in Rafah hart auf hart geht, werden sich die Hamas-Häuptlinge – wie schon einmal geschehen – über Fluchttunnel nach Ägypten absetzen. In Katar winkt ihnen ein Luxusleben – fern der Ruinen und der Massengräber in Gaza.