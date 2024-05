„Sie sind Meister einer neuen Art von Propaganda“

Einwanderer als Sündenbock

Eines der wichtigsten Felder für die Desinformation ist die Zuwanderung. „Opportunistische Politiker machen Einwanderer zum Sündenbock für die Missstände in der Gesellschaft“, sagt Natalia Banulescu-Bogdan von der Denkfabrik Migration Policy Institute in Washington. „Falschinformationen über Migranten und Migration werden seit langem benutzt, um Angst zu schüren und Wähler in Europa zu mobilisieren.“ Um Wahlerfolge zu erzielen, machten Populisten Zuwanderung zu einer existenziellen Frage.